Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Gutach im Breisgau: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Gutach im Breisgau: Am vergangenen Freitagvormittag, 01.07.2022, stellte eine Autobesitzerin ihren schwarzen Toyota Corolla Kombi in der Elzstraße in Gutach ab. Der recht neue Wagen stand etwa in Höhe des dort befindlichen Zigarettenautomaten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Die Autobesitzerin hatte den Wagen morgens um 08:00 Uhr geparkt und als sie um 12:00 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam, fielen ihr neue Kratzer am vorderen linken Kotflügel auf. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zur Entstehung dieser Beschädigungen. Telefon: 07681/4074-0.

WKI/rb

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell