Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Motorroller gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 05.07.2022, zwischen 02:30 Uhr und 04:00 Uhr, ist in Murg ein Motorroller gestohlen worden. Der Roller des Herstellers Keeway, Modell Easy, in schwarzrot, stand auf dem Parkplatz eines Hauses in der Hauptstraße. Am Roller ist ein Versicherungskennzeichen aus dem aktuellen Jahr angebracht. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell