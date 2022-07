Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Wyhl: Pkw-Aufbruch am Baggersee - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Wyhl: Am Montag, 04.07.2022, zwischen 12:43 und 14:30 Uhr wurde aus einem PKW, der am Baggersee in Wyhl abgestellt war, ein Geldbeutel entwendet. Zuvor hatte die unbekannte Täterschaft eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641 5820, zu melden.

RE/ak

js

