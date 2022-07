Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Emmendingen: Heckenbrand - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.07.2022, gegen 17:34 Uhr wurden zwei Brandausbruchstellen in der Adolph-Kolping-Str. gemeldet. Insgesamt brannten circa 20 Meter einer Hecke. Im Nahbereich konnten zwei Personen wahrgenommen werden. Eine Person soll hierbei auffällig gefärbtes Haar gehabt haben. Ob diese Personen, welche sich in Richtung Ernst-Barlach-Str. begaben, Angaben zum Tatgeschehen machen können oder selbst beteiligt waren, ist bislang unklar. Diese oder Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung zu setzen.

