POL-MI: Tankstelle in der Portastraße überfallen

Minden (ots)

Am Freitagabend ist es in der Portastraße in Höhe des Kreishauses zu einem Überfall auf die Classic-Tankstelle gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22.15 Uhr hatte nach Auswertung der ersten Aussagen ein Unbekannter vor dem Verkaufsraum gestanden und mehrmals gegen die Eingangstür der Tankstelle geklopft. Daraufhin gewährte ihm ein allein anwesender Angestellter (18) Zutritt. Dort bedrohte ihn der Kriminelle mit einem Messer und forderte Bargeld, welches ihm der 18-Jährige aushändigte. Dieses verstaute der Unbekannte genauso wie Zigarettenstangen in zwei mitgebrachten Müllsäcken. Anschließend verließ der Mann das Gebäude und flüchtete fußläufig offenbar in Richtung der Johansenstraße.

In der Folge stieg der Räuber laut Zeugenaussagen in einen in der Nähe abgestellten roten Kleinwagen und setzte damit seine Flucht fort. Zeugen konnten zudem erkennen, dass sich am Pkw ein Kennzeichen mit NI-Zulassung befand. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese Kennzeichen zuvor im Stadtteil Dankersen entwendet wurden. Der 18-jährige Angestellte erlitt einen leichten Schock, blieb äußerlich aber unversehrt. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung blieb am Abend erfolglos.

Einer Täterbeschreibung zufolge trug der etwa 1,85 Meter große und schlanke Unbekannte einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite. Zudem hatte er einen grau-grünen Rucksack bei sich. Als Maskierung diente ihm ein schwarzer Mund- Nasenschutz. Zusätzlich hatte er sich eine graue Kapuze über den Kopf gezogen.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Unbekannten dabei beobachtet, wie er den roten Kleinwagen im Umfeld der Tankstelle abgestellte? Wem ist der Fluchtwagen nach dem Überfall im Stadtgebiet aufgefallen? Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

