Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand in Schülertoilette

Freiburg (ots)

Ein Brand eines Mülleimers in einer Schülertoilette löste am Montag, 04.07.2022, gegen 14.25 Uhr, die Brandmeldeanlage der Realschule aus. Das Gebäude wurde umgehend geräumt. Der Hausmeister konnte die Ausbreitung des Brandes mittels eines Wasserschlauches verhindern. Brandursächlich dürfte ein vorsätzliches Entzünden von Papier im Mülleimer gewesen sein. Die Feuerwehr musste noch Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen durchführen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden am Mülleimer beträgt etwa 100 Euro. Der durch die Löscharbeiten entstandene Wasserschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen dem Verdacht einer Brandstiftung.

