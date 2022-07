Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Wohnungsinhaber in der Hauptstraße 418 überraschte am Montag, 04.07.2022, gegen 12.15 Uhr, einen Einbrecher, als sich dieser Zutritt über die Wohnungstür verschaffte und die Wohnung betrat. Der Einbrecher wurde wohl von dem Wohnungsinhaber, welcher sich in der Küche befand, angesprochen. Er flüchtete wortlos und konnte von dem Wohnungsinhaber noch bis zum Sparkassen SB-Center verfolgt werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: zirka 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, grüne Augen, kurze blonde Haare, Drei-Tage-Bart. Er trug eine blaue Arbeitshose, schwarze Arbeitsschuhe sowie ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Aufdruck. Auch trug er wohl eine schwarze Jacke über dem rechten Arm. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

