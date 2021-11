Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Katalysator entwendet; Bad Fallingbostel: Pkw durchwühlt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.11.2021 Nr. 1

17.11 / Katalysator entwendet

Walsrode: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 06.20 und 15.20 Uhr entwendeten Unbekannte den Katalysator eines Pkw der Marke Mercedes Benz. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz linksseitig der Aldi-Filiale an der Cordinger Straße abgestellt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

18.11 / Pkw durchwühlt

Bad Fallingbostel: Unbekannte schlugen am Mittwoch, zwischen 05.00 Uhr und Mitternacht am Bahnhofsvorplatz die Scheibe der Fahrertür eines VW Lupo ein und durchsuchten ihn. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/5720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell