FW-EN: Ölspur

Datum: 29.01.2022/ Uhrzeit: 12:20 Uhr/ Dauer: ca. 1,5 Stunden/ Einsatzstelle: Im Schlage - Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Zu einer Ölspur wurde der Löschzug Breckerfeld am Samstagmittag alarmiert. Die Ausbreitung einer massiven Verunreinigung im Bereich Im Schlage und an der Bushaltestelle am Rathaus wurde durch Aufbringen von Bindemittel verhindert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld stellten zudem Warnschilder als Hinweis für die Verkehrsteilnehmer auf und forderten ein Spezialunternehmen an, das mit der Beseitigung beauftragt wurde. Der Einsatz endete nach rund eineinhalb Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

