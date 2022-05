Einbeck (ots) - Einbeck, OT Vogelbeck (Kr.) 11.05.2022 - 14.05.2022 Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 11.05.2022 bis zum Samstag, den 14.05.2022, versuchte ein bislang noch unbekannter Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in Vogelbeck, in der Straße Am Zementwerk, aufzuhebeln. Die 43jährige Eigentümerin des Hauses hatte bereits Tage zuvor eine verdächtige, 30-40 Jahre alte, männliche Person in unmittelbarer ...

