Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Vogelbeck (Kr.) 11.05.2022 - 14.05.2022

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 11.05.2022 bis zum Samstag, den 14.05.2022, versuchte ein bislang noch unbekannter Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in Vogelbeck, in der Straße Am Zementwerk, aufzuhebeln. Die 43jährige Eigentümerin des Hauses hatte bereits Tage zuvor eine verdächtige, 30-40 Jahre alte, männliche Person in unmittelbarer Nähe zu ihrem Wohnhaus beobachtet, die offensichtlich nicht zur Nachbarschaft gehört und informierte daraufhin die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte sich die Person bereits entfernt. Auf den darauffolgenden Tagen bemerkte die Eigentümerin dann eine ca. 1 -1,5 cm große Hebelmarke an der Kellertür ihres Hauses, welche zuvor noch nicht dort gewesen sei. Die Tür konnte jedoch vom Täter nicht geöffnet werden. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell