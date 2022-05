POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bad Gandersheim (ots) - Am Samstag, den 14.05.2022, wurde ein Streifenteam des PK Bad Gandersheim im Birkenweg in Kalefeld auf einen Pkw mit ungewöhnlichem Geräuschpegel aufmerksam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem BMW eine unzulässige Modifizierung an der Abgasanlage vorgenommen wurde. Durch das Entfernen eines wichtigen Bauteils ...

mehr