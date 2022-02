Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Montag, 14.02.2022, 03:00 Uhr bis Mittwoch, 16.02.2022, 13:00 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Hardtwaldring" ein, indem sie mehrere Fenster gewaltsam aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten, wurden aber offenbar nicht fündig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde zwecks Spurensicherung verständigt. Die weiteren Ermittlungen führt die Ermittlungsgruppe Eigentum in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Schwetzingen.

Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Personen gesehen und/oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwetzingen, unter der Tel: 06202 2880 oder an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

