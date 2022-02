Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an Kreisel führt zu hohem Sachschaden

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in einem Kreisverkehr in der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 55-jähriger VW-Fahrer hatte aufgrund eines querenden Fußgängers eine Bremsung eingeleitet, die die dahinter befindliche, in einem Mercedes-Benz fahrende, 33-Jährige offenbar zu spät bemerkte. Durch den Auffahrunfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Glücklicherweise wurde von den Beteiligten niemand verletzt.

