Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrzeugführern in einer Nacht die Weiterfahrt untersagt

Bad Gandersheim (ots)

Am Samstag, den 14.05.2022, wurde ein Streifenteam des PK Bad Gandersheim im Birkenweg in Kalefeld auf einen Pkw mit ungewöhnlichem Geräuschpegel aufmerksam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass an dem BMW eine unzulässige Modifizierung an der Abgasanlage vorgenommen wurde. Durch das Entfernen eines wichtigen Bauteils wird das Abgas - und Geräuschverhalten des Pkw negativ beeinflusst. Gegen den Fahrzeugführer sowie gegen den Halter wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt. In derselben Nacht, gegen 23:30 Uhr, fällt den Beamten in der Seboldshäuser Straße ein weiterer Pkw mit einer nicht zulässigen technischen Modifizierung auf. An dem BMW waren die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger durchgehend eingeschaltet. Da dies nicht den Vorschriften lichttechnischer Einrichtungen an Kraftfahrzeugen entspricht, wurde gegen die Fahrzeugführerin ebenfalls ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und auch ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.(Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell