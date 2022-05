POL-NOM: Unfall mit leichtverletzten Personen auf der Lindenbergkreuzung

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 14.05.2022; 03:00 Uhr Am Samstag, den 14.05.2022, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung vor einer Lokalität in der Benser Straße. Demzufolge geriet ein 27jähriger Einbecker mit einem noch unbekannten, weiteren Gast zunächst in der Tanzbar in verbale Streitigkeiten. Als der Einbecker diesen aus dem Weg gehen wollte und die Lokalität verließ, folgte ihm der Kontrahent und schlug so auf ihn ein, dass er leichte ...

