Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei findet Drogen bei Durchsuchung

Gelsenkirchen (ots)

Wegen illegalen Handels mit Rauschmitteln hat die Polizei am Donnerstag, 13. Januar 2022, ein Strafverfahren gegen eine 33-Jährige eingeleitet. Gegen 8.45 Uhr hatten Ermittler die Wohnung der Gelsenkirchenerin an der Straße "Auf der Hardt" in Bismarck durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf rund 570 Gramm Amphetamine, 80 Gramm Marihuana sowie circa 50 Gramm Haschisch und Ecstasy. Die Drogen wurden durch die Polizisten sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die Frau eingeleitet.

