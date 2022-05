Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 14.05.2022; 03:00 Uhr

Am Samstag, den 14.05.2022, kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Körperverletzung vor einer Lokalität in der Benser Straße. Demzufolge geriet ein 27jähriger Einbecker mit einem noch unbekannten, weiteren Gast zunächst in der Tanzbar in verbale Streitigkeiten. Als der Einbecker diesen aus dem Weg gehen wollte und die Lokalität verließ, folgte ihm der Kontrahent und schlug so auf ihn ein, dass er leichte Verletzungen im Gesicht davontrug. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der Angegriffene habe sich nach eigenen Angaben zur Wehr gesetzt und den Angreifer ebenfalls verletzt. Dieser habe daraufhin die Flucht ergriffen. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise zu diesem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561/949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell