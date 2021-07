Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - 51-Jähriger überfallen ++ Teile von BMW abgebaut ++ Ermittlungen zur Rauchentwicklung an Fahrzeug aufgenommen ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - 51-Jähriger überfallen

Achim. Bislang unbekannte Täter überfielen am Montagmorgen um kurz nach 06:00 Uhr einen 51-Jährigen südlich des Bahnhofs Achim-Baden in der Straße "Am Badener Bahnhof". Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Täter den Mann festgehalten, mit einem Messer bedroht und ihm seinen hellblauen Rucksack entrissen haben. Der 51-Jährige wurde dabei leicht am Hals verletzt. Die zwei Täter flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Rotenburger Straße.

Die beiden Täter werden als schlank, sportlich beschrieben und auf Mitte 30 geschätzt. Sie sollen markante Gesichtszüge und mit einem vermutlich osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Ein Täter soll etwa 180cm groß sein, eine schwarze Jeans, einen Sportpullover mit einem Aufdruck der Marke "Nike", eine dunkle Schirmmütze und eine blaue, medizinische Maske getragen haben. Der zweite Täter soll etwas größer gewesen sein und eine helle Jogginghose, eine dunkle Kapuzenjacke mit Reißverschluss, eine schwarze Wollmütze und eine weiße FFP-2-Maske getragen haben. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Achim hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden nun unter 04202/9960 um Hinweise auf die möglichen Täter, verdächtige Umstände in der Umgebung oder den gestohlenen hellblauen Rucksack gebeten.

Teile von BMW abgebaut

Verden. Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag stahlen unbekannte Täter Teile von einem BMW, der im Ahornweg am Straßenrand abgestellt war. Nach ersten Erkenntnissen bauten die Täter Fahrtrichtungsanzeiger als auch Einparksensoren aus. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die in der Umgebung verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Ermittlungen zur Rauchentwicklung an Fahrzeug aufgenommen

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. An einem Ford Kleinbus entstand am frühen Montagabend in der Straße Lehringen plötzlich Rauch im Bereich des Motorraumes. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Neddenaverbergen konnte ersten Informationen zufolge den Rauch löschen, bevor ein offenes Feuer entstand. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell