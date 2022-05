Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: viele Einsätze des Funkstreifendienstes der Polizei Northeim am Wochenende

Northeim (ots)

Northeim (Se)

Im Zuständigkeitsbereich des Funkstreifendienstes der Polizei Northeim kam es am vergangenen Wochenende zu diversen polizeilichen Einsätzen. Unter anderem kam es im gesamten Bereich an verschiedenen Ort zu mehreren Verkehrsunfällen und Wildunfällen, die zum Glück alle glimpflich und mit geringen Blechschäden ausgingen. Des Weiteren fühlten sich mehrere Bürger in ihrer Nachtruhe gestört, so dass die Polizei die Verursacher immer wieder zur Ruhe ermahnen musste. Mehrere weitere Einsätze verliefen friedlich und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

