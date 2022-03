Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheibe mutwillig beschädigt - Unfallflucht - Widerstand - In Polizeigewahrsam genommen - Radlerin gestürzt - Hund von Pkw erfasst und getötet - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Untergröningen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 70-Jähriger am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr mit seinem Mercedes Benz auf die B 19 (Ortsdurchfahrt Untergröningen) ein. Hierbei übersah er den Skoda einer 49-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro entstand.

Oberkochen: 52-Jähriger musste zur Blutabnahme

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Samstag gegen 23.15 Uhr die Polizei, nachdem er einen Audi beobachtet hatte, der in der Bahnhofstraße in Schlangenlinien unterwegs war und auch auffällig langsam fuhr. Der Zeuge sah anschließend, wie das Fahrzeug vor einer Gaststätte abgestellt wurde und der Fahrer das Lokal betrat. Dieser konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers in der Gaststätte angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 52-Jährige rund 2 Promille Alkohol intus hatte, weshalb er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Ein 37-Jähriger wurde am Samstagabend in Polizeigewahrsam genommen, nachdem Beamte des Polizeireviers Aalen mehrfach wegen ihm ausrücken mussten. Zunächst hatte der betrunkene Mann in einer Wohnung in der Hermannstraße randaliert und war dann am Aalener Bahnhof in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Da nicht davon ausgegangen wurde, dass der 37-Jährige Einsicht zeigt und die Nacht ruhig verlaufen würde, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Aalen: Scheibe mutwillig beschädigt

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein 37-Jährier am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr, nachdem ihm der Zutritt in ein Casino am Gmünder Torplatz verwehrt wurde. Aus Zorn über die Abfuhr schlug der 37-Jährige mit den Fäusten gegen eine Zwischen- und die Eingangstüre, welche beide zu Bruch gingen. Anschließend verließ er zunächst die Örtlichkeit, kehrte jedoch zurück, als die Polizei bereits vor Ort war. Gegenüber dem 37-Jährigen wurde nach der Aufnahme des Sachverhalts ein Platzverweis ausgesprochen.

Westhausen: Aufgefahren - zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Autoinsassen und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr ereignete. An der Einmündung von der B 290 auf die B 29 in Richtung Aalen (Immenhofen / Frankenreute) musste eine 37-Jährige ihren Audi verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 48 Jahre alte Fahrerin eines Fiat erkannte dies zu spät und fuhr auf. Sowohl die 37-Jährige, als auch ihre 69-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt.

Abtsgmünd: Radlerin gestürzt

Nebeneinander befuhren eine 42-Jährige und ihr 9 Jahre alter Sohn mit ihren Fahrrädern am Sonntag die Landesstraße 1072 zwischen Pommertsweiler und Adelmannsfelden. Hierbei gerieten die beiden Räder aneinander, wodurch die 42-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Bopfingen: Hund von Pkw erfasst und getötet

Auf der Landesstraße 1078 zwischen Bopfingen und Kirchheim erfasste ein 52-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr mit seinem Audi einen die Fahrbahn querenden Hund. Dieser war ohne auf sein Herrchen zu hören auf die Straße gerannt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro; der Hund wurde bei dem Anprall getötet.

Bopfingen-Baldern: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der mit einem Gespann unterwegs war, beschädigte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr einen in der Unteren Weilerstraße abgestellten Renault, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, konnte lediglich aussagen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen VW Caddy mit Aalener Kennzeichen handelte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: 20.000 Euro Sachschaden

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 33-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit befuhr er mit seinem BMW die Aalener Straße von Rainau-Buch kommend in Fahrtrichtung Hüttlingen. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholgenuss verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Straßenschild. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 33-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Bopfingen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stoppten Beamte des Ellwanger Polizeireviers am Samstagabend gegen 22.45 Uhr in der Ellwanger Straße das Fahrzeug eines 42-Jährigen. Da während der polizeilichen Maßnahme Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt wurde und ein entsprechender Test positiv verlief, ordnete ein Beamter die Blutentnahme an. Hierauf wurde der 42-Jährige zunächst verbal aggressiv und gab zu verstehen, dass er mit der Maßnahme nicht einverstanden sei. Er ging zu seinem Fahrzeug zurück, wobei er durch einen Polizeibeamten aufgefordert wurde, dies zu unterlassen. Der 42-Jährige drehte sich daraufhin zu dem Polizisten um und ging mit erhobenen Fäusten auf diesen zu. Letztlich mussten dem aggressiven Mann Handschließen angelegt werden, um ihn ins Krankenhaus bringen zu können.

Schwäbisch Gmünd: Diebstähle aus Kellerräumen

Am Sonntag zwischen 9 Uhr und 12:20 Uhr drangen bislang unbekannte Diebe in einen unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Barnsleyer Straße ein und entwendeten daraus einen E-Scooter mitsamt Ladegerät und zwei Flaschen Whiskey. Zwischen dem 15.03. und 20.03.22 wurde aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bethlehemer Straße ein schwarzer Reisekoffer entwendet. Hierzu wurde an dem Kellerraum das Riegelschloss komplett entfernt und anschließend der Koffer entwendet.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallte gegen Gartenhaus

Am Samstag gegen 10 Uhr stellte ein 38-jähriger Paketzusteller seinen VW Transporter in der Kellerbergstraße ab, ohne diesen ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Daraufhin rollte das Fahrzeug rückwärts den Berg hinunter und prallte dort gegen eine Laterne und ein angrenzendes Gartenhaus. An dem Transporter entstand bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Sachschaden an der Laterne und am Gartenhaus wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell