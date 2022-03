Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Montagabend 20:30 Uhr und Freitagnachmittag 14 Uhr einen geparkten Alfa Romeo in der Martha-McCarthy-Straße. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an dem Fahrzeug. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Verursacher.

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin den Breslauer Weg in Richtung der Reifenhofstraße. An der dortigen Kreuzung wollte sie die Straße überqueren und in Richtung der Stettiner Straße weiterfahren. Hierbei übersah die 43-Jährige einen 53-jährigen vorfahrtsberechtigten Radfahrer, welcher die Reifenhofstraße von der Neuen Reifensteige kommend befuhr und nach links in den Breslauer Weg abbiegen wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, wodurch der Radfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag gegen 14:50 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Cröffelbacher Steige zu. Der 23-jährige Kraftradfahrer war auf der L2218 von Schwäbisch Hall in Richtung Cröffelbach unterwegs. Dabei kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Durch den Crash entstand zusätzlich Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Bühlertann: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Am Sonntagmorgen zwischen 04 Uhr und 11:30 Uhr zerkratzte ein Vandale drei Fahrzeuge, welche im Bereich der Vogt-Fierler-Straße abgeparkt waren. Dadurch entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell