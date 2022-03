Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Aalen: Fahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagmittag gegen 13:44 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrzeuglenker die B29 in Richtung Aalen. Aufgrund von Unachtsamkeit kam der Mann mit seinem Ford Transit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern bis er im Graben landete. Hierdurch entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 18 000 Euro. Der Ford-Lenker selbst brauchte keine medizinische Versorgung. Fremdschaden wurde nicht verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell