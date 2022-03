Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 12:30 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem SEAT Alhambra die K 2576 von Schwäbisch Hall in Richtung B 19. Zwischen den Einmündungen Schwäbisch Hall - Wackershofen und Schwäbisch Hall - Gailenkirchen/Wittighausen kommt dem SEAT-Lenker ein vermeintlich brauner VW Touran oder Sharan entgegen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstößt. Dieser streift beim Vorbeifahren mit seinem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des SEAT-Fahrers und beschädigt diesen. Der unbekannte VW-Fahrer fährt unvermittelt weiter. Der Schaden am SEAT beträgt ca. 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten Hinweise zu dem unbekannten VW-Touran/Sharan dem Polizeirevier Schwäbisch Hall persönlich oder unter der Telefonnummer 0791 4000 mitzuteilen.

Rot am See: Kaminbrand

Am Samstagabend gegen 18:39 Uhr kam es in der Heroldstraße zu einem Kaminbrand. Die Freiwillige Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff, so dass kein Schaden entstand. Auch wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Rot war mit 2 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell