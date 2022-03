Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Betrunkener Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen

Rems-Murr-Kreis:

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

Am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr wurde festgestellt, dass die Fensterscheibe eines Kindergartens in der Esslinger Straße eingeschlagen ist und dort eingebrochen wurde. Ob Wertgegenstände aus dem Kindergarten entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Das aufgebrochene und kaputte Fenster wurde am Sonntagabend noch von Kräften des THW provisorisch wieder verschlossen. Die Polizei Fellbach bittet zum Tatgeschehen unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Betrunkener in Polizeigewahrsam

Ein 33-jähriger Mann musste am Sonntagvormittag zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden. Die Polizei wurde gegen 11 Uhr zu einem Streit hinzugezogen, der sich in einer Wohnung der Ghibellinenstraße ereignete. Der Betrunkene habe dort Mitbewohner provoziert und körperlich angegangen. Bei einem Gerangel habe er sich den Kopf angeschlagen, weshalb die davongetragene Wunde vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Der 33-Jährige war bei dem Einsatz gegenüber den Mitarbeitern des Rettungsdienstes und Polizei sehr aggressiv und beleidigte auch die Beamten. Zur Vermeidung weiterer Aggressionsdelikte wurde der betrunkene Mann in die Arrestzelle der Polizei verbracht. Gegen den Mann wurde auch ein Strafverfahren eingeleitet.

