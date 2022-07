Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Gutach im Breisgau: Kleber löst Großeinsatz aus

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Gutach im Breisgau: Am gestrigen Montag, 04.07.2022, wurde der Polizei gegen 17:28 Uhr ein mutmaßlicher Austritt von Ammoniak in einer Firma am Stollen in Gutach gemeldet. Nachdem sich zahlreiche Rettungskräfte auf den Weg zum Einsatzort machten, konnte durch die Feuerwehr schnell Entwarnung gegeben werden. Lediglich Klebereste reagierten chemisch, was zu einem beißenden Geruch führte.

