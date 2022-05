Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto angezündet

Unbekannte legten am Mittwoch in Göppingen Feuer.

Ulm (ots)

Gegen 2.30 Uhr zündeten Unbekannte einen geparkten Toyota in der Dürerstraße an. Das Auto stand am Rand der Straße. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die Polizei Göppingen sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug Hinweise auf Brandbeschleuniger. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. In diesem Zusammenhang ist auch ein Kleinwagen aufgefallen, der unmittelbar nach der Tat weggefahren ist. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/632360 bei der Polizei Göppingen zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

