Friedberg: Festnahme nach Raubüberfall / Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend (12.06.2022), gegen 19:25 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus Friedberg im Bereich des Europaplatzes durch eine Gruppe junger Männer zunächst angegriffen und im Anschluss beraubt.

Die mindestens vier Tatverdächtigen schlugen und traten offenbar auf den 20-Jährigen ein bis dieser zu Boden ging. Sie entrissen ihm seine Umhängetasche samt Inhalt und eine Basecap. Die zunächst Unbekannten flüchteten in Richtung Saarstraße.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten Friedberger in ein Krankenhaus.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung eines Zeugen konnten Beamten der Friedberger Polizeistation zwei Tatverdächtige dingfest machen und auf ihrer Flucht festnehmen. Die beiden 17 und 27 Jahre jungen Männer wurden zur Polizeiwache verbracht.

Der Sachverhalt wurde einem Staatsanwalt vorgetragen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden die zwei aus Nidda und Frankfurt stammenden jungen Männer nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

-Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen?

-Wer kann Hinweise zur Identität der weiteren, bisher noch unbekannten Personen geben, die ebenfalls an dem Raub beteiligt waren?

Zeugen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Karben und Bad Vilbel: Unbekannter spricht Mädchen an

Mehrere Anrufe gingen am Freitag (10.06.2022) bei der Friedberger Kriminalpolizei ein. Offenbar hat ein Unbekannter mehrere jungen Mädchen in Groß-Karben und Bad Vilbel angesprochen. Die 12 bis 18-jährigen Mädchen berichteten, der Mann habe "nur quatschen" wollen und bot den Mädchen dafür Geld. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem rund 30 Jahre alten Mann. Laut Zeugenaussagen hatte der Unbekannte ein westeuropäisches Erscheinungsbild und sprach hochdeutsch. Er trug dunkelblonde, oben etwas längere, leicht krause oder gewellte Haare, die an den Seiten kürzer waren. Er war bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer hellen Jeans. In zwei Fällen soll der Mann mit einem weißen PKW, eventuell Mercedes oder BMW, unterwegs gewesen sein. Wem ist der Unbekannte am späten Vormittag in Groß-Karben und um die Mittagszeit in Bad Vilbel aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem bisher unbekannten Mann geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0

Rosbach v.d. Höhe: Mit Sicherheit gut beraten auf dem Bauernmarkt - Kriminalpolizeiliche Beraterin und Schutzmann vor Ort am Freitag (17.06.2022) in Rosbach vor der Höhe.

Beide informieren zum Beginn der Urlaubszeit zum Thema "Sicher in den Urlaub" aber auch zu Themen wie "Sicher Dein Fahrrad", gängige Betrugsarten und "Sicheres Wohnen".

Wer sich informieren möchte, der hat am Freitag dazu Gelegenheit. Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr stehen der Schutzmann vor Ort André Waldheim und die Kriminalpolizeiliche Beraterin Sylvia Jacob auf dem Bauernmarkt für Fragen zur Verfügung. Die Beratung ist natürlich kostenlos.

Butzbach- Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

In der vergangenen Nacht (14.06.2022) fuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW auf der Weiseler Straße stadtauswärts. Gegen 01:25 Uhr verlor er die Kontrolle über seinen schwarzen Golf, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Wand der Hofeinfahrt zur Volksbank. Der Schaden am Golf wird mit 500 Euro beziffert, die Reparatur der Wand wird rund 1.000 Euro kosten. Der aus Butzbach stammende Unfallfahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Drogenschnelltest reagierte auf den Konsum von Amphetamin. Für den 39-Järhigen folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Rosbach v.d. Höhe: Rasierklinge in Reifen gesteckt

Unbekannten steckten eine Rasierklinge in die Lauffläche des Reifens eines weißen Mercedes. Der C-Klasse Benz parkte zwischen Sonntag (12.06.2022), 18:30 Uhr und Montag (13.06.2022), 18:55 Uhr in der "Neue Straße". Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0

Rosbach v.d. Höhe: in Audi gegriffen

Unbekannte schlugen am Montag (13.06.2022) die rechte vordere Dreiecksscheibe an einem Audi ein und griffen in das Fahrzeuginnere. Aus dem Fußraum der Beifahrerseite stahlen die Diebe eine Handtasche samt Inhalt. Der graue A7 parkte in dieser Zeit "Am Fahrenbach". Der Schaden beläuft sich auf 370 Euro. Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen zwischen 04:06 Uhr und 04:23 Uhr in der Straße "Am Fahrenbach" aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Dieben geben? Zeugen werden gebeten die Polizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0 zu informieren.

Karben-Kloppenheim: in Grundschule eingebrochen

Am letzten Wochenende brachen Unbekannte in die Grundschule in der Frankfurter Straße ein. Im Zeitraum von Freitag (10.06.2022), 20:30 Uhr bis Montag (13.06.2022), 07:40 Uhr brachen sie die Hintertür der Schule auf, gelangten in das Gebäude und machten sich dort an weiteren Türen zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Diebe ohne Beute. Die Polizei beziffert den Schaden mit 400 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter der Tel.: (06101) 54600.

Bad Vilbel: Scheinwerfer und Spoiler abmontiert

Von einem weißen Scania Lkw montierten Diebe die beiden Seitenspoiler sowie beide Frontscheinwerfer ab und stahlen diese. Zwischen 15:45 Uhr am Freitag (10.06.2022) und 04:50 Uhr am Montag (13.06.2022) stand der Scania N320 auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Allee. Diesen Zeitraum nutzen die Unbekannten um die Fahrzeugteil abzumontieren und mitzunehmen. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Vilbel unter der Tel.: (06101) 54600 in Verbindung zu setzen.

Butzbach- unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen kontrollierten am Montag (13.06.2022) einen 34-Jährigen in seinem Renault. Um 23:45 Uhr hielten sie den Kangoo-Fahrer der auf der A45 in Richtung Kassel unterwegs war, in Höhe Butzbach an. Bei dem aus dem Landreis Marburg-Biedenkopf stammenden Renault-Fahrer, ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogentest zeigte den Konsum von Amphetamin. Für den 34-Jährigen folgte eine Blutentnahme. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

