Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Überfall auf Champs - Lounge & Bar

Polizei sucht Zeugen + in Döner-Imbiss eingebrochen + Fahrräder und Roller gestohlen + in Gartenhütte eingestiegen + Außenspiegel zerstört

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Überfall auf Champs - Lounge & Bar / Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall auf die Champs Lounge & Bar am Sonntag (12.06.2022) sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Offenbar betrat gegen 00:35 Uhr ein maskierter Mann den Ausschankraum der Bar in der Rittershausstraße und bedrohte den 21-jährigen Angestellten mit einem Messer. Der Täter forderte den Angestellten zunächst auf hinter dem Tresen hervorzutreten. Der Räuber ging sodann in den Tresenbereich, durchwühlte Schubladen und stahl mehrere Geldbörsen. Samt seiner Beute flüchtete der Unbekannte in Richtung Sprudelhof. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem rund 180 cm großen Unbekannten geben? Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhe. Zudem trug er eine weiße Maske, ähnlich einer Sturmhaube. Er sprach laut Zeugenangaben mit osteuropäischem Akzent. Wer kann Hinweise zur Identität des Räubers geben? Wem ist der Unbekannte aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0

Friedberg: in Döner-Imbiss eingebrochen

In der Nacht von Sonntag (12.06.2022) auf Montag (13.06.2022) machten sich Unbekannte an der Eingangstür einer Gaststätte in der Kaiserstraße zu schaffen. Zwischen 22:30 Uhr und 04:55 Uhr hebelten sie die doppelflügelige Glastür auf, drangen in den Döner-Imbiss ein und stahlen die Kasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.170 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0

Nidda- Roller gestohlen

Auf einen 900 Euro teuren Roller hatten es Unbekannte am Sonntag (12.06.2022) zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr abgesehen. In diesem Zeitraum stahlen sie den weißen Kymco U2 von einem Parkplatz in der Hohensteiner Straße. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter der Tel.: (06042) 96480.

Bad Nauheim: Custom-Bike gestohlen

Zwischen 22:00 Uhr am Samstag (11.06.2022) und 00:00 Uhr am Sonntag (12.06.2022) stahlen Unbekannte ein grünes BMX-Bike. Das Custom Kult stand angeschlossen im Goldsteinpark. Unbekannten durchtrennten in diesem Zeitraum das Schloss des Fahrrads und stahlen das Bike. Der Schaden beläuft sich auf 550 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Rosbach v.d. Höhe- Nieder-Rosbach: in Gartenhütte eingestiegen

Auf Gartengeräte und Werkzeug hatten es Diebe bei ihrem Einbruch in eine Hütte abgesehen. Die Unbekannten brachen das Gartentor zum Grundstück in der Kleingartenanlage an der Rosbach auf und gelangten auf das Gelände. Aus einer Hütte stahlen sie eine Bohrmaschine, Rasenmäher, Säge, Schleifwerkzeuge und weitere Geräte. Der Schaden beläuft sich auf 380 Euro. Zeugen, die zwischen Freitag (10.06.2022), 20:00 Uhr und Sonntag (12.06.2022), 10:30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg unter der Tel.: (06031) 601-0 zu melden.

Bad Vilbel: Fahrräder aus Parkgarage gestohlen

Ein Rennrad der Marke Fuji und ein Crossbike der Marke Cube stahlen Unbekannte im Zeitraum von Dienstag (07.06.2022), 17:00 Uhr bis Samstag (11.06.2022), 09:30 Uhr. Das blaue Performance und das Cube waren angekettet in der Parkgarage für Fahrräder in der Paul-Ehrlich-Straße zwischen den Häusern 19 und 21. Die Diebe verschafften sich Zutritt zur Garage und machten sich mit den beiden Bikes auf und davon. Der Gesamtschaden wird mit 950 Euro beziffert.

Bad Vilbel: Außenspiegel zerstört

Auf noch unbekannte Weise zerstörten Vandalen den linken Außenspiegel eines Piaggio Porter. Der Kleintransporter stand in der Straße "Am Sportfeld". Zwischen 12:00 Uhr am Donnerstag und 07:30 Uhr am Samstag (11.06.2022) trennten sie den Spiegel von der Fahrerseite ab. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 5460-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

