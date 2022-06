POL-WE: Anhänger entwendet + Land Rover zerkratzt + Drei Fahrräder weg + Schuppenbrand beschädigt Wohnhäuser + AGGAS kontrolliert weiter

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Karben- Okarben: Anhänger entwendet

Von einem freizugänglichen Grundstück in der Straße Grenzhöfe entwendeten Unbekannte einen PKW-Anhänger im Wert von 8.000 Euro. Der mit dem Kennzeichen FB-JA 204 versehene Anhänger kam zwischen 17 Uhr am Dienstag, 7. Juni, und 8 Uhr am Mittwoch abhanden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise: Wer hat Personen an einem abgestellten Anhänger hantieren sehen? Wem ist der Anhänger in Verbindung mit einem Fahrzeug aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06101/54600.

Nidda: Land Rover zerkratzt

Auf dem Kinoparkplatz in der Bismarckstraße zerkratzten Unbekannte einen abgestellten grauen Land Rover. Die Schäden am Freelancer entstanden am Mittwoch zwischen 14.50 Uhr und 16.15 Uhr und dürften in einer Höhe von 800 Euro liegen. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Friedberg- Bruchenbrücken: Drei Fahrräder weg

Aus einer Garage in der Fritz-Erler-Straße entwendeten Diebe drei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 7.500 Euro. Bislang steht nicht fest, wie die Unbekannten zwischen 21 Uhr am Dienstag. 7. Juni, und 3 Uhr am Mittwoch in die Garage gelangten. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Schuppenbrand beschädigt Wohnhäuser

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, 8. Juni, ein Schuppen im Adolf-Reichwein-Weg in Brand. Zeugen meldeten der Feuerwehr gegen 17.20 Uhr Qualm und Flammen, zudem informierten sie die Hausbewohner und unternahmen gemeinsam erste Löschversuche. Vom Schuppen griff das Feuer auf einem angrenzenden Carport über und führte zudem zu erheblichen Beschädigungen des daran angrenzenden Einfamilienhauses. Durch die starke Hitze entstanden zudem Beschädigungen an einem Nachbarhaus. Insgesamt dürfte der Schaden mehrere hunderttausend Euro betragen, das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Wetterau haben ihre Arbeit aufgenommen. Mit weiteren Erkenntnissen ist frühestens nächste Woche zu rechnen.

Friedberg: AGGAS kontrolliert weiter

Bei erneuten Kontrollen der AGGAS (Arbeitsgruppe Gewalt an Schulen) stellten die Ermittler am Donnerstag, 2. Juni, mehrere Verstöße fest. Im Bereich von zwei Schulen kontrollierten sie mit der Unterstützung von weiteren Kriminalbeamten aus der Wetterau insgesamt 29 Personen, wobei ihnen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenbesitzes ins Netz gingen. Die beiden hatten verschiedene Cannabis-Produkte, 950 Euro Bargeld und typisches Drogenzubehör bei sich. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich jeweils der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen die zwei kontrollierten Männer sowie gegen einen dritten, von den Beamten ermittelten 18-jährigen Mann. Die zuständigen Staatsanwaltschaften Frankfurt und Gießen erwirkten daraufhin Beschlüsse für die Wohnungsdurchsuchungen der drei Personen. Diese vollstreckten die Kriminalbeamten in Wöllstadt, Reichelsheim und Bad Vilbel und fanden dabei unter anderem weitere geringe Mengen Cannabis, 480 Euro Bargeld, Verpackungsmaterial sowie 180 Gramm Haschisch. Entsprechende Sicherstellungen und Anzeigen waren die Folge, die Tatverdächtigen durften die Polizeistation im Anschluss verlassen.

Die Beamtinnen und Beamten der AGGAS dienen als Ansprechpartner für Lehrer, Eltern und Schüler und führen unter anderem Aktionen durch, um potenzielle Opfer zu schützen und die Begehung von Straftaten zu verhindern. Auch Kontrollen wie die am Donnerstag gehören zum Aufgabengebiet und werden in unregelmäßigen Abständen von der AGGAS durchgeführt.

