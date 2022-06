Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Erst Streitgespräch - dann Ohrfeige + Zeugensuche nach Auseinandersetzung am Marktplatz + Scheibe zerstört + Handtasche entwendet und weggeworfen

Friedberg (ots)

Butzbach: Erst Streitgespräch - dann Ohrfeige

In der Weiseler Straße/ Ecke Große Wendelstraße sprach am Samstag, 4. Juni, eine 58-jährige Butzbacherin einen unbekannten Mann auf seinen nicht angeleinten Hund an. Das Gespräch eskalierte gegen 18.55 Uhr und der Mann beleidigte die Butzbacherin und schlug ihr ins Gesicht, bevor er mit seinen Begleitern weiter in Richtung Bahnhof ging. Er ist etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß, hat eine muskulöse Statur und kurze, braune Haare und einen hellen Dreitagebart. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt und eine ¾-Jeanshose. Er war in Begleitung eines Mannes im gleichen Alter, der ebenfalls eine solche Hose und ein rotes T-Shirt trug. Zudem waren zwei Frauen dabei, wovon eine hochschwanger war und ein schwarzes, langes Kleid trug und die zweite einen Säugling vorne in einem bunten Tragetuch trug und dabei einen Kinderwagen schob. Sie war mit einem Kopftuch und einem hellen Oberteil bekleidet. Bei dem Hund handelt es sich um ein kleines, weißes oder beiges Tier, womöglich ein Spitz. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise: Wer kennt die Personen und kann Angaben zu ihrer Identität machen? Wem kommen die beschriebenen Personen in Verbindung mit dem Hund vom Spazierengehen bekannt vor, so dass der mögliche Wohnort ausfindig gemacht werden kann? Hinweise an die Polizei in Butzbach, Telefonnummer 06033/7043-4011.

Bad Nauheim: Zeugensuche nach Auseinandersetzung am Marktplatz

Nachdem sich zwei Freunde am Samstag gegen 1.10 Uhr am Marktplatz verbal in die Haare bekamen, mischten sich plötzlich mehrere Personen einer anderen Gruppe in den Streit ein. Mindestens zwei dieser Personen wurden dabei handgreiflich und verletzten die zwei Freunde im Alter von 21 und 19 Jahren unter anderem durch Schläge. Anschließend entfernten sie sich. Einer von ihnen ist 18 bis 20 Jahre alt und 175 bis 180cm groß. Er hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild, blonde, schulterlange und nach hinten gegelte Haare und trug einen weißen Trainingsanzug. Der zweite ist etwa 20 Jahre alt und etwa 185cm groß, hat blonde, kurze Haare die nach hinten gegelt sind und er trug eine schwarze Armani-Jacke und eine Jeanshose. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zur Identität der beschriebenen Personen geben? Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann die Angaben ergänzen? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Nauheim: Scheibe zerstört

Ohne Diebesgut flüchtete ein Unbekannter, nachdem er am Freitag, 3. Juni, eine Scheibe eines geparkten grauen Daimler im Arthur-Weber-Weg beschädigt hatte. Der Schaden in Höhe von 300 Euro entstand zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Handtasche entwendet

Diebe entwendeten am Samstag, 28. Mai, eine Handtasche vom Beifahrersitz eines geparkten weißen Toyota in der Lindenstraße. Dafür zerstörten sie zwischen 12.45 Uhr und 14.15 Uhr zunächst eine Scheibe und nahmen anschließend die Tasche im Wert von etwa 100 Euro an sich. Offenbar fanden sie darin nichts Brauchbares und ließen die Tasche in der näheren Umgebung zurück. Die Polizei in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell