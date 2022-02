Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer kam es am Donnerstagnachmittag in der Schnabel-Henning-Straße in Bruchsal.

Offenbar hatte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer gegen 15.15 Uhr beim Ausfahren aus einem Parkplatz einen auf dem Radweg fahrenden 16-Jährigen übersehen und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radler wurde leicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad beträgt nach erster Schätzung ungefähr 150 Euro.

Dominic Stolz, Pressestelle

