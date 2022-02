Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 28-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Donnerstag leistete in der Karlsruher Innenstadt im Laufe einer Ruhestörung ein 28-Jähriger Widerstand gegenüber Polizeibeamten.

Gegen 02.00 Uhr wurde der Polizei aus einer Wohnung in der Kaiserstraße lautstarker Partylärm gemeldet. Bei der Kontaktaufnahme mit dem mutmaßlichen Wohnungsinhaber zeigte dieser sich offenbar von Beginn an unbelehrbar. Anstatt sein störendes Verhalten einzusehen, entriss der 28-Jährige den Polizisten ein dienstliches Mobiltelefon und versuchte die Wohnungstür zuzuschlagen.

In der Folge musste der Mann zu Boden gebracht werden, um so wieder an das Gerät zu gelangen. Dabei widersetzte sich der Aggressor und beleidigte die Polizeibeamten aufs Übelste. Glücklicherweise wurde bei den Handgreiflichkeiten niemand verletzt. Nachdem der Mann sich wieder beruhigt hatte, konnte er in seiner Wohnung belassen werden.

Der 28-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Dominic Stolz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell