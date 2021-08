Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Brand auf Dachterrasse (07.08.2021)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 21:00 Uhr wurde ein Brand in der Straße Zur Laube in Konstanz gemeldet. Auf einer Dachterrasse im 3.OG des Mehrfamilienhauses geriet ein hölzernes Saunagebäude in Brand. Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude verhindern. Die Sauna wurde durch die Flammen vollständig zerstört und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5´000 Euro. Außerdem wurden durch die Hitzeentwicklung die Überdachung der Terrasse sowie ein Sofa beschädigt. Ein 36-jähriger Bewohner wurde leicht verletzt mit Rauchgasintoxikation stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Zur Durchführung des Löschangriffs musste die Grenzbachstraße zwischen Obere Laube und Kreisverkehr Döbele bis etwa 22:45 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr hatte 53 Einsatzkräfte zum Löscheinsatz eingesetzt. Außerdem waren 3 Rettungsfahrzeuge, 2 Notärzte sowie 5 Streifen der Polizei vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell