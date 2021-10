Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit drei Jahren Gesuchter begleicht Geldstrafe und entgeht Haft

Müllheim (Baden) (ots)

Um nicht durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert zu werden, musste die Freundin eines mit Haftbefehl gesuchten 51-Jährigen, insgesamt 2700 Euro auf das Bundespolizeirevier in Freiburg bringen. Damit entging der Gesuchte einer 90-tägigen Haftstrafe.

Am Freitagmittag (08.10.2021) wurde der 51-jährige deutsche Staatsangehörige durch eine Streife des Zolls im Fernzug auf Höhe Müllheim (Baden) kontrolliert. Bei der Überprüfung zeigte sich, dass noch ein Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken war. Bereits Ende 2018 wurde der 51-Jährige von einem Gericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt. Die im Strafbefehl geforderte Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro bezahlte der Gesuchte jedoch nie. Aufgrund dessen schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus. Da der Gesuchte die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof übergeben. Dort konnte er seine Freundin telefonisch erreichen, die ihm das Geld brachte. Durch die Zahlung entging der 51-Jährige einer Haftstrafe von 90 Tagen. Da der Mann von einem weiteren Gericht, ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist, wurden seine Daten erhoben.

