Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: International gesuchter Straftäter festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung wurde durch die Bundespolizei ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann in Weil am Rhein festgenommen. Der 45-Jährige sitzt jetzt in Auslieferungshaft.

Am Mittwochabend (06.10.2021) wurde der 45-jährige mazedonische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei am Übergang Weil am Rhein - Otterbach kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann von Nordmazedonien international mit Haftbefehl gesucht wurde. Wegen eines Verstoßes gegen das dortige Betäubungsmittelgesetz war er zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Weil er untertauchte suchten ihn die nordmazedonischen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und führte ihn dem Haftrichter vor. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet auf seine Auslieferung nach Nordmazedonien.

