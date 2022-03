Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Aggressiver und orientierungsloser Mann und stark alkoholisierte Frau in Klinik eingeliefert

Elmshorn (ots)

Gestern Vormittag wurden Bundespolizei auf einen älteren Man aufmerksam, der offensichtlich orientierungslos im Bahnhof Elmshorn herumlief. Bei der Kontrolle machte der 64-Jährige einen psychisch labilen Eindruck und war auch verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Er wurde in Obhut genommen und nach Vorstellung bei einer Amtsärztin mit einem Rettungswagen in die Klinik in Elmshorn eingeliefert. Ein Bundespolizist begleitet den Transport.

Nur kurze Zeit später kontrollierten Bundespolizisten einen Mann in der Bahnhofshalle. Der Mann hatte offensichtlich keine Reiseabsichten. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 57-Jährigen drei Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl vorlagen. Er erhielt einen Platzverweis.

Gegen 18.15 Uhr wurden Bundespolizisten von Passanten auf eine Frau hingewiesen, die beim Reisezentrum an der Wand lehnte. Diese wirkte stark alkoholisiert und wurde daher in Schutzgewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Dienststelle musste die 46-Jährige von den Beamten gestützt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 3,3. Sie wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell