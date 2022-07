POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Mit ihrem Pedelec befuhr am Dienstag, 05.07.2022 gegen 14.00 Uhr eine 78 Jahre alte Frau den Kreisverkehr Hauptstraße/ Himmelreichstraße hinter einem Pkw her. Dabei überholte die 78-Jährige den Pkw rechts und touchierte dabei diesen an der rechten Fahrzeugseite, noch bevor der 59 Jahre alte Autofahrer den Kreisverkehr in Richtung Himmelreichstraße ...

mehr