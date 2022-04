Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verdacht des versuchten Totschlags; Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkt Haftbefehl ge-gen einen 22-jährigen Verdächtigen; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen ei-nen 22-jährigen Mann erlassen, der im dringenden Verdacht steht, am Samstagmorgen des 09. April in einer Gaststätte in den U-Quadraten einen 23-Jährigen mit acht Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben.

Nur eine Notoperation in der Universitätsklinik in Mannheim rettete dem Opfer das Leben. Der Mann befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte das spätere Opfer zu-nächst eine verbale Auseinandersetzung mit einer Bedienung in der Gaststätte über das Rückgeld, nachdem er bereits die Zeche bezahlt hatte. In diese Auseinandersetzung mischte sich der 22-Jährige ein und fügte dem 23-Jährigen in der Folge die Messerstiche zu.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem, nach derzeitigen Erkenntnissen nicht tatbeteiligten Mann aus dem Lokal.

Die Auswertung der Videokamera in der Gaststätte sowie verdeckte Er-mittlungen führten am frühen Mittwochmorgen schließlich zur Festnahme des Tatverdächtigen in dessen Wohnung in der Mannheimer Innenstadt.

Er wurde noch am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts des ver-suchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminal-kommissariats Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell