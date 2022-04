POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Mann angerempelt und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 12.04.2022 und Mittwoch, 13.04.2022 brachen unbekannte Täter in Hirschberg mehrere Autos auf. Vorwiegend in der Johann-Dörk-Straße und in der Straße "In der Straßwies" im Ortsteil Leutershausen, aber auch in der Luisenstraße in Großsachsen ...

