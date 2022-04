Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen mehrere Fahrzeuge auf - Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 12.04.2022 und Mittwoch, 13.04.2022 brachen unbekannte Täter in Hirschberg mehrere Autos auf.

Vorwiegend in der Johann-Dörk-Straße und in der Straße "In der Straßwies" im Ortsteil Leutershausen, aber auch in der Luisenstraße in Großsachsen drangen die Täter in mindestens sechs Fällen auf unklare Weise in geparkte Autos ein und durchwühlten sämtliche Fächer und Behältnisse. Sie ließen jeweils Kleinbeträge von Bargeld mitgehen. Ein Fahrzeug war auf dem Gelände einer Auto-Reparatur-Werkstatt abgestellt. Eine Überwachungskamera zeichnete hier zwei Personen auf, die sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell