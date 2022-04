POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Autofahrer auf der Westtangente in Weinheim. Eine 61-jährige Frau war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Ford zunächst auf der rechten Fahrspur der B 3 in Richtung Westtangente unterwegs. Am Übergang in die ...

mehr