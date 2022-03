Polizei Bochum

POL-BO: Schamverletzter im Stadtgarten: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Derzeit sucht die Kripo Bochum Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Wattenscheid.

Nach derzeitigem Stand hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag 30. März, gegen 14.45 Uhr, in einem Gebüsch im Wattenscheider Stadtgarten - in der Nähe des Teichs - sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen.

Beschrieben wurde der Mann zwischen 25 und 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und "arabischem Aussehen". Zur Tatzeit soll er einen dunklen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell