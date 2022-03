POL-BO: Vorsicht am Telefon: Aktuell wieder vermehrt Anrufe von sogenannten "falschen Polizeibeamten"

Herne (ots) - Als ein 54-jähriger Herner am 29. März mit seinem Fahrrad in Herne unterwegs war, erlitt er bei einem Sturz schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Rad gegen 6.45 Uhr den Geh- und Radweg auf der Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Herne. In Höhe der Hausnummer 309 befand sich zu dem Zeitpunkt ein umgestürztes Umleitungsschild, welches aus bislang unbekannter ...

