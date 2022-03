Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte bereiteten Hindernisse auf der Fahrbahn

Polizei bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Freitag gegen 23.40 Uhr rief ein Anwohner in Kapellen die Polizei. Der Mann hatte an der Krefelder Straße in Höhe der Einmündung Dorsterfeldstraße gesehen, dass Unbekannte ein Verkehrsschild sowie mehrere Steine mitten auf die Fahrbahn gelegt hatten.

Dadurch war die Fahrbahn gänzlich blockiert und Verkehrsteilnehmende hätten sich erheblich verletzen können.

Bevor die Beamten eintrafen, hatte der Mann schon damit begonnen, die Gegenstände zu entfernen. Beobachtungen hatte er nicht gemacht.

Die Polizei in Moers hofft jetzt auf Hinweisgeber, die an der Kreuzung Verdächtiges beobachtet haben und bittet, sich auf der Wache Moers, Telefon 02841/171-0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell