Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugenhinweise erbeten

Achern (ots)

Ein derzeit unbekannter Lastwagenfahrer beschädigte am Montagmorgen einen an der Ampel stehenden VW-Caddy. Nach Angaben der 78-jährigen Fahrerin des Caddys wollte diese gegen 10 Uhr an der Kreuzung auf Höhe der "Lammbrücke" geradeaus in Richtung Eisenbahnstraße weiterfahren. Offenbar habe dabei ein Lastwagen während eines Abbiegevorgangs das Fahrzeug der 78-Jährigen gestreift. Hierdurch wurde der linke Außenspiegel abgerissen und es kam zu Schäden im Bereich des linken vorderen Radkastens. Ungeachtet der entstandenen Mängel soll der Fahrer weitergefahren sein. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 3.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers um einen kleineren Lastwagen mit Pritsche, welcher Holzbretter geladen hatte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten daher unter der Rufnummer 07841 7066-0 um Zeugenhinweise.

