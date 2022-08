Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Essingen

Ostalbkreis: Alkoholisiert und zu schnell

Aalen (ots)

Eine 45-jährige Daihatsu-Fahrerin war am Freitag kurz vor 19 Uhr auf der Landstraße von Lauterburg in Richtung Essingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab in die Böschung. Glücklicherweise blieb die 45-Jährige unverletzt. Der Daihatsu Sirion erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Alkoholkonsum festgestellt. Sie musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Bergung des fahruntüchtigen Kleinwagens war ein Abschleppunternehmen und die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell