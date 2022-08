Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 39-jähriger VW-Fahrer die B 14 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Fellbach. In der Abfahrt Waiblingen-Süd in Richtung Westumfahrung wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort bremste er seinen Pkw derart ab, dass er aufgrund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und frontal in die Leitplanke einschlug. Hierbei fing der Motorraum des VW Fox Feuer. Der 39-Jährige löschte das Feuer mit seinem mitgeführten Feuerlöscher. Verletzt wurde niemand. Die alarmierte Feuerwehr unterstützte noch beim Löschen und der Bergung des Fahrzeugs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Berglen-Öschelbronn: Aufgrund Gegenverkehr ins Schleudern geraten - Zeugen gesucht

Eine 22-jährige Pkw-Lenkerin befuhr am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr die Kreisstraße 1915 aus Rettersburg kommend in Richtung Öschelbronn. Auf dieser Strecke kam der Fahrerin ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen und schnitt die Kurve. Damit es zu keiner Kollision kam, musste die Fahrerin ausweichen, kam hierbei ins Schleudern, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen auf der Gegenfahrbahn zum stehen. Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Eine Zeugin des Unfalls hat unmittelbar nach dem Unfall an der Unfallstelle angehalten und mit der Fahrerin gesprochen. Die Zeugin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, Tel. 07195/ 6940, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell