Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Sachbeschädigung - Trunkenheitsfahrt - Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Mehrere Außenspiegel beschädigt

In der Nacht zum Sonntag, zwischen Mitternacht und 3 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Gartenstraße jeweils den linken Außenspiegel an mehreren dort geparkten Fahrzeugen. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Mögliche Zeugen und Geschädigte sollen sich unter der Rufnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen melden.

Schorndorf: Betrunken über Kreisverkehr gefahren

Eine 68-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 02:45 Uhr die L1150 von Miedelsbach in Richtung Schorndorf, erkannte dabei den Kreisverkehr an der Auffahrt zur B29 zu spät und fuhr über diesen. Durch die hinzugerufene Polizei konnte bei der Fahrerin deutlicher Alkoholeinfluss festgestellt werden, weswegen bei ihr im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Murrhardt-Fornsbach: Zeugenaufruf nach Flurschaden

Im Zeitraum vom Freitag, 17:30 Uhr bis Samstag, 14:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter PKW-Lenkender im Bereich der Bachstraße mehrere hundert Meter durch ein dort befindliches Maisfeld und verließ das Maisfeld wieder in Richtung Beilsbach. Es entstand ein Flurschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell