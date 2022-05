Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen

Lathen (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Sögeler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 50-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Papenburg war gegen 20.10 Uhr in seinem Opel Corsa auf der Sögeler Straße in Richtung B70 unterwegs. Als er über die Linksabbiegerspur in die Wassermühlenstraße abbog, setzte ein 19-jähriger Rumäne zeitgleich mit seinem BMW zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 19-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

